Douglass Benning, nuevo jefe adjunto de Misión de la embajada de EU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Después de haber sido presentado como nuevo jefe adjunto de Misión de la Embajador de Estados Unidos en México, Douglass Benning inició actividades en nuestro país al recibir a exalumnos de programas de intercambio del gobierno estadounidense.

Embajador Ronald Johnson da la bienvenida a Douglass Benning

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, expresó que fue un gusto reunir a amigos y socios de distintos sectores en México para dar la bienvenida a Benning.

"Douglass llega con una amplia experiencia y un profundo conocimiento de nuestra relación bilateral, y me da mucho gusto tenerlo como mi adjunto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Sé que trabajará de cerca con todos ustedes mientras continuamos nuestros esfuerzos para fortalecer la relación entre nuestros dos países", dijo el embajador de Estados Unidos.

Trayectoria y experiencia de Douglass Benning

El jefe de Misión Adjunto Douglass Benning se incorporó al Departamento de Estado de Estados Unidos en 1996 y es miembro de carrera del Servicio Exterior con el rango de ministro consejero.

Antes de incorporarse a la Misión México, Benning se desempeñó como cónsul general de Estados Unidos en Milán de 2023 a 2026.

De 2021 a 2023, fungió como subsecretario de Estado adjunto principal para la Oficina de Asuntos Consulares, gestionando las operaciones consulares globales del Departamento de Estado.

También cuenta con una amplia experiencia en el ámbito consular, donde ha ejercido como subsecretario adjunto de Recursos, director ejecutivo, asesor principal y director de Operaciones Nacionales de Visas.

Entre 2015 y 2016 dirigió el Centro de Operaciones (el centro de comunicaciones y gestión de crisis de 24 horas del Departamento de Estado), entidad de la cual ya había sido subdirector.

De 2014 a 2015, trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional como subsecretario ejecutivo, gestionando las comunicaciones interinstitucionales.

Antes de asumir ese cargo, fue director de capacitación en gestión de crisis en el Instituto del Servicio Exterior. Además, se desempeñó como cónsul general en Tegucigalpa, cumplido funciones también en Londres, Praga y la Ciudad de México, así como asignaciones en la Oficina de Asuntos Consulares y en el Centro de Operaciones.

Benning se graduó de la Universidad de Tulane, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas.

La embajada estadounidense agregó que habla español e italiano. Nació en Augusta, Georgia, está casado, tiene dos hijos adultos y es un ávido jugador de tenis.