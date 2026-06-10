Carga vehicular se concentra en Carretera 57 y Salvador Nava

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informó que durante la mañana de este miércoles se registra mayor carga vehicular en distintos puntos de la ciudad, principalmente sobre la carretera 57 con dirección al Periférico Oriente.

De acuerdo con el reporte de monitoreo vial, la avenida Salvador Nava Martínez también presenta un incremento en el flujo de vehículos en los carriles con dirección hacia Rutilo Torres y el Distribuidor Juárez.

En contraste, la circulación hacia la zona poniente de la ciudad se mantiene fluida, sin reportes de congestionamientos importantes.

Las autoridades señalaron además que en la Alameda Juan Sarabia el tránsito se desarrolla con normalidad en dirección a las avenidas Universidad y Constitución.

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Ante el aumento en la movilidad durante las primeras horas del día, se recomendó a los automovilistas planear sus trayectos con anticipación y salir con tiempo suficiente para evitar retrasos en sus desplazamientos.