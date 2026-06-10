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Lluvias pegarán este miércoles en las cuatro regiones

La Huasteca tendrá el pronóstico más complicado, con tormentas que podrían ser fuertes durante el día

Por Redacción

Junio 10, 2026 07:33 a.m.
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Lluvias pegarán este miércoles en las cuatro regiones
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      San Luis Potosí tendrá un miércoles pasado por agua. La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé lluvias en las cuatro regiones del estado, aunque el punto de mayor atención será la Huasteca, donde se esperan tormentas puntuales que podrían ser fuertes por momentos.

      En esa zona, el termómetro llegará hasta los 38 grados, con mínima de 25, además de viento de dirección variable.

      Para la zona Centro se pronostican lluvias puntuales durante el día, sobre todo en sierras, con temperaturas de 27 grados de máxima y 16 de mínima.

      En el Altiplano también se esperan lluvias, principalmente en zonas serranas, con máxima de 31 grados y mínima de 16. En la Zona Media habrá lluvias y chubascos puntuales, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

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