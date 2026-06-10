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Padre aclara caso de menor tras accidente en Sierra Leona

Una publicación en redes sociales denunció una presunta sustracción; el padre asegura que acudió por la niña tras enterarse del percance vial

Por Redacción

Junio 10, 2026 08:34 a.m.
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Padre aclara caso de menor tras accidente en Sierra Leona
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      Una publicación difundida la tarde de este martes en redes sociales alertó sobre la presunta sustracción de una niña de 3 años de una clínica particular en San Luis Potosí, señalando como responsable a su padre, identificado como Iván Gauna.

      El mensaje, acompañado de fotografías y datos del vehículo en el que presuntamente se trasladaba, aseguraba que el hombre había retirado a la menor sin el consentimiento de la madre, por lo que solicitaba apoyo ciudadano para localizarla.

      Horas después, Gauna difundió un video para dar su versión de los hechos y rechazar las acusaciones que comenzaron a circular en distintas plataformas digitales.

      De acuerdo con su testimonio, la situación se originó luego del accidente vial ocurrido la mañana de este martes en el paso a desnivel de avenida Sierra Leona, donde murió un motociclista. El padre señaló que su hija viajaba en el vehículo involucrado en el percance junto con su madre.

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      Explicó que, tras enterarse del accidente, comenzó a buscar a la menor para conocer su estado de salud. Posteriormente fue informado de que se encontraba en una clínica, por lo que acudió al lugar.

      Según relató, al llegar observó que la niña no estaba recibiendo atención médica y decidió llevársela para que fuera valorada. También aseguró que la menor se encuentra bien, sin lesiones de gravedad y bajo resguardo familiar.

      "Mi hija ahorita está bien, afortunadamente no tiene ningún problema grave, está con su familia, está conmigo", expresó en el mensaje difundido la noche del martes.

      Hasta el momento no se ha informado sobre la existencia de alguna denuncia formal o pronunciamiento de autoridad competente respecto a los hechos difundidos en redes sociales.

      Debido a que el caso involucra a una menor de edad, se omiten datos que pudieran comprometer su identidad, en apego a los principios de protección de la niñez.

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