"Productiva y cordial", la conversación con Trump: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una conversación telefónica "productiva y cordial" este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y acordaron que ambas naciones van a seguir trabajando conjuntamente.

Detalló que abordaron temas relacionados con la agenda comercial y la relación bilateral entre ambos países.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que durante el diálogo se acordó que los equipos de ambos gobiernos continuarán trabajando de manera conjunta para dar seguimiento a los asuntos prioritarios entre México y Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo destacó que el intercambio se dio en un marco de cooperación y entendimiento, como parte del fortalecimiento del diálogo entre ambas naciones. Asimismo, compartió que tuvo la oportunidad de saludar a Melania Trump, a quien conoció durante su reciente visita a Washington.

"Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington", escribió en redes Claudia Sheinbaum.