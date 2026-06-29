Sheinbaum critica programa del PAN y megacárcel

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó el reciente programa del PAN -en el que propone entre otras iniciativas, construir una megacárcel y cadena perpetua para "narcopoliticos"- y acusó que ese partido busca regresar al "pasado de privilegios, de corrupción y de autoritarismo".

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal cuestionó el nuevo programa del blanquiazul al señalar que dónde está la libertad, la democracia y la atención a las causas que originan la violencia.

Aseguró que con esto se demuestra que hay dos proyectos de nación: el regresar al pasado neoliberal de corrupción, de privilegios o continuar con la transformación.

"Lo único que ellos quieren es regresar al pasado de corrupción y privilegios (...) Es decir, quieren regresar al modelo neoliberal que México ya vivió eso. Ni siquiera son innovadores. Su propuesta es regresar al pasado y por eso el pueblo de México tiene muy claro que en efecto, son dos proyectos de nación: regresar al pasado neoliberal, de corrupción, de privilegios o continuar con la transformación. No hay más.

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"Ahora no se vieron tan hipócritas, porque ya dijeron claramente que lo que quieren es regresar al pasado. Qué bueno. Una megacárcel: ¿y dónde está la atención a las causas y dónde está el bienestar del pueblo? ¿Y dónde está la democracia ¿y dónde están las libertades?".

En este sentido, la mandataria federal destacó los multitudinarios festejos que se han hecho en el país por los triunfos de la Selección Mexicana en su participación en el Mundial de Futbol FIFA 2026.

La semana pasada, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero propuso imponer cadena perpetua a los "narcopolíticos" como una de sus 100 "Soluciones para México".

Entre las principales propuestas, el dirigente panista planteó establecer la cadena perpetua para los servidores públicos vinculados con el crimen organizado, al considerar que quienes utilizan el poder para proteger o colaborar con grupos delictivos deben recibir el máximo castigo.

Sheinbaum opina sobre investigación de "NYT" sobre morenistas

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó al periódico estadounidense "New York Times" por no revelar las fuentes de su nota "Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump".

En conferencia de prensa, la mandataria desestimó la información publicada por el medio extranjero que aseguró que funcionarios morenistas estarían cooperando con el gobierno estadounidense en la investigación contra 10 funcionarios y exfuncionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.

"Fíjense la nota, ¿cómo puede haber una nota así, en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron, una fuente, quién sabe quién, qué hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos, esa es la nota, me dijeron que hay personas que están informando", expresó.

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Añadió que su administración no tiene información de que funcionarios de Morena estén cooperando con el gobierno de Estados Unidos.

"Primero, no sabemos si es cierto porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información, de que además, entonces cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento", dijo.

Sheinbaum Pardo también se refirió a la carta enviada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, al periódico estadounidense para que señalar que no ha sido notificado por ninguna autoridad, de exista una investigación en su contra, como afirmó la nota.

"El gobernador Durazo envió una carta y dijo que no era cierto, entonces, no tenemos nosotros ninguna información, y la verdad debería darse mayor contexto, porque ¿cómo que una fuente me dijo que 10 personas o no sé cuántas están informando?", manifestó la mandataria federal.