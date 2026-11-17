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El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, participó en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, que se desarrolla en El Salvador. Durante su intervención, destacó la importancia de priorizar la seguridad, la democracia y la tranquilidad de las familias en la agenda gubernamental.

Moreno, quien además ejerce como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), enfatizó que este evento es una plataforma para el encuentro y el diálogo, diseñada para compartir experiencias, fomentar la cooperación y abordar los retos más significativos que enfrenta la región.

La Conferencia fue inaugurada por el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, y Moreno expresó su interés en conocer a fondo la experiencia de El Salvador en materia de seguridad. Señaló la relevancia de analizar las políticas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir la delincuencia y restaurar la tranquilidad en el país.

A través de sus redes sociales, el líder del PRI subrayó que El Salvador se ha convertido en un referente internacional en el debate sobre seguridad ciudadana. Este contexto, apuntó, ofrece una valiosa oportunidad para intercambiar experiencias y aprender de las políticas que están en vigor en la región. Moreno resaltó la necesidad de fortalecer la colaboración entre naciones y afianzar las instituciones como pilares en la construcción de sociedades más seguras y democracias más robustas.

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En el marco de su participación en la Conferencia, Alejandro Moreno se reunió con el vicepresidente Ulloa, donde intercambiaron visiones sobre los desafíos comunes de la región y oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral. La conversación incluyó temas como el avance en educación y combate a la pobreza, así como los resultados positivos de las políticas de seguridad de El Salvador, que sirven de ejemplo a otros países.

Adicionalmente, Moreno se encontró con la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, a quien reconoció como una líder comprometida con el desarrollo de su país. Durante este encuentro, discutieron los retos regionales y la oportunidad de estrechar la cooperación entre México y República Dominicana.

Finalmente, el presidente del PRI dialogó con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien presentó la estrategia de seguridad del gobierno de Bukele, resaltando su impacto positivo en las condiciones económicas y sociales del país, así como su contribución a la atracción de inversiones y generación de oportunidades para la población.