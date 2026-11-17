Distinguen a Nayeli Roldán en los primeros Stringer Awards
La periodista mexicana recibirá apoyo financiero para continuar sus investigaciones sobre corrupción
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La periodista mexicana Nayeli Roldán Sánchez ha sido reconocida por la Stringer Foundation en la primera edición de los Stringer Awards, junto a otros ocho comunicadores. Este galardón se otorga a periodistas independientes cuyas investigaciones han tenido un impacto notable en la vida pública y han sido fundamentales para documentar eventos relevantes en diversas regiones del mundo.
Roldán fue premiada en la categoría Stringer Grants, donde la fundación subrayó su dedicación al periodismo de investigación enfocado en temas como:
- Corrupción
- Vigilancia
- El ejercicio del poder público en México.
Su trabajo ha sido destacado por contribuir a la transparencia y a la discusión pública en el país. Junto a Roldán, otros periodistas reconocidos en esta categoría incluyen a:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
- Mais Katt de Siria
- Tatsiana Ashurkevich de Bielorrusia
- Sophie Neiman de África Oriental y Central
- Snizhana Mazur de Ucrania.
En otro ámbito, el Stringer Prize fue otorgado al periodista ghanés Anas Aremeyaw Anas. Asimismo, en la categoría Stringer Fellowships, los galardones fueron para:
- Carlos Ernesto Martínez D'Aubuisson de El Salvador
- Jason Motlagh de Estados Unidos e Irán
- Gunel Safarova de Azerbaiyán.
Además del reconocimiento, la fundación brindará apoyo financiero a los ganadores para que puedan continuar con sus investigaciones y fortalecer su labor periodística independiente. Estos periodistas también tendrán la oportunidad de integrarse a la comunidad global de The Stringer Foundation, que promueve la colaboración y facilita el acceso a recursos y asesoría especializada. La organización resaltó la importancia de respaldar a aquellos que son testigos directos de la verdad en un contexto donde el uso de inteligencia artificial está en aumento.
no te pierdas estas noticias
Distinguen a Nayeli Roldán en los primeros Stringer Awards
El Universal
La periodista mexicana recibirá apoyo financiero para continuar sus investigaciones sobre corrupción
UIF bloquea a Juan Carlos Cuervo Escalona por irregularidades
El Universal
La UIF toma medidas tras detectar operaciones sospechosas.
Sheinbaum lleva el Plan México a la cumbre empresarial de APEC
El Universal
La presidenta planteó atraer inversión en infraestructura y dar incentivos según la vocación productiva de cada región.