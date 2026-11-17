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La periodista mexicana Nayeli Roldán Sánchez ha sido reconocida por la Stringer Foundation en la primera edición de los Stringer Awards, junto a otros ocho comunicadores. Este galardón se otorga a periodistas independientes cuyas investigaciones han tenido un impacto notable en la vida pública y han sido fundamentales para documentar eventos relevantes en diversas regiones del mundo.

Roldán fue premiada en la categoría Stringer Grants, donde la fundación subrayó su dedicación al periodismo de investigación enfocado en temas como:

Corrupción

Vigilancia

El ejercicio del poder público en México.

Su trabajo ha sido destacado por contribuir a la transparencia y a la discusión pública en el país. Junto a Roldán, otros periodistas reconocidos en esta categoría incluyen a:

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Mais Katt de Siria

de Siria Tatsiana Ashurkevich de Bielorrusia

de Bielorrusia Sophie Neiman de África Oriental y Central

de África Oriental y Central Snizhana Mazur de Ucrania.

En otro ámbito, el Stringer Prize fue otorgado al periodista ghanés Anas Aremeyaw Anas. Asimismo, en la categoría Stringer Fellowships, los galardones fueron para:

Carlos Ernesto Martínez D'Aubuisson de El Salvador

de El Salvador Jason Motlagh de Estados Unidos e Irán

de Estados Unidos e Irán Gunel Safarova de Azerbaiyán.

Además del reconocimiento, la fundación brindará apoyo financiero a los ganadores para que puedan continuar con sus investigaciones y fortalecer su labor periodística independiente. Estos periodistas también tendrán la oportunidad de integrarse a la comunidad global de The Stringer Foundation, que promueve la colaboración y facilita el acceso a recursos y asesoría especializada. La organización resaltó la importancia de respaldar a aquellos que son testigos directos de la verdad en un contexto donde el uso de inteligencia artificial está en aumento.