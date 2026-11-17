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El Gobierno del Estado iniciará estudios técnicos para determinar si es viable llevar el servicio de transporte público MetroRed a Escalerillas. Los estudios contemplarán cómo llevar los autobuses a la comunidad y dónde instalar paraderos.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que los habitantes le pidieron ese apoyo porque muchos recorren largas distancias a diario para llegar a sus centros de trabajo, acudir a la escuela, hacer trámites o recibir atención en hospitales y centros de salud.

Los vecinos señalaron que pagan tarifas altas por los vehículos de alquiler que llegan a Escalerillas, además del gasto que les supone trasladarse al Centro Histórico de San Luis Potosí.

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