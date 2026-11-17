¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante su intervención en el APEC CEO Summit 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso el Plan México, una iniciativa orientada al desarrollo económico que se basa en principios de prosperidad compartida, soberanía nacional y la captación de inversiones públicas, privadas y mixtas. La mandataria subrayó que el país está forjando un modelo de desarrollo que refleja su historia, riqueza cultural y la capacidad de su población. Sheinbaum destacó que la transformación iniciada en 2018 ha alcanzado una nueva etapa desde 2024, año en que asumió la presidencia la primera mujer en este cargo, a través de la implementación del Plan México.

La presidenta detalló que este plan está estructurado en torno a cinco principios fundamentales:

La prosperidad compartida

La soberanía energética y alimentaria

La inversión en infraestructura de manera pública, privada y mixta

de manera pública, privada y mixta Incentivos a la inversión privada acorde con las características productivas de cada región

Una clara responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

En su discurso, Sheinbaum hizo hincapié en algunos de los logros derivados de estas políticas, como el aumento del 154% en el salario mínimo en términos reales durante los últimos ocho años y la realización de transferencias directas a 42 millones de personas, lo que representa el 32% de la población, mediante una inversión total de un billón de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sheinbaum afirmó que México ofrece un entorno propicio para la inversión, destacando la certidumbre y una visión de desarrollo sostenible a largo plazo. Resaltó que el Plan México no es una mera replicación de modelos extranjeros, sino que está fundamentado en la historia y las experiencias nacionales. En su discurso, enfatizó que el crecimiento económico debe ir de la mano del bienestar social, resaltando que ambos objetivos no son contrapuestos, sino que se refuerzan mutuamente.

Durante el foro, la presidenta también llamó a fortalecer la cooperación internacional, el comercio y la inversión, argumentando que la prosperidad de un país no debe construirse a expensas de otros. Citando al expresidente Benito Juárez, propuso que el respeto al derecho ajeno debe extenderse al ámbito económico, planteando que el desarrollo de un país debería contribuir a la mejora de las economías globales en lugar de perjudicarlas.

Al finalizar su intervención, Sheinbaum reafirmó que México está forjando su futuro sobre bases de soberanía y justicia social, al tiempo que mantiene una visión abierta hacia el mundo. Subrayó que su presencia en el foro no solo busca atraer inversiones, sino también compartir una perspectiva de desarrollo colectivo, resaltando que el crecimiento de México puede y debe ir de la mano con el fortalecimiento de otras economías, abogando por una prosperidad que sea una conquista para todos.