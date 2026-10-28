Blanca Cruz asume presidencia interina del INE; suspenden contratos

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha nombrado a Blanca Cruz como presidenta interina del organismo, a la espera de que la Cámara de Diputados designe un nuevo titular. Esta decisión se tomó en una reunión privada, donde los consejeros votaron a favor de la candidatura de Cruz, cuyo mandato se enmarca en la conclusión del periodo de nueve años que pertenecía a Guadalupe Taddei.

Durante la reunión, los consejeros decidieron suspender todos los contratos del INE hasta nuevo aviso, así como revisar los acuerdos existentes y solicitar la renuncia de varios funcionarios relacionados con el escándalo que involucra a Taddei. En su discurso, Blanca Cruz aseguró que no se pretende hacer uso de los "superpoderes" que conlleva la presidencia del INE, resaltando la necesidad de tomar decisiones de forma consensuada.

Los consejeros solicitaron que tres funcionarios presenten su renuncia:

Iliana Araceli Hernández Gómez

Gómez José Alberto Pérez de Acha

de Acha Mario Burciaga, quienes habían estado en contacto con el empresario Alfredo Hernández Casillas, vinculado a Taddei. Blanca Cruz cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito electoral,

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habiendo trabajado durante 20 años en el INE y siendo presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

En su gestión en Puebla, el IEE otorgó un contrato de 129 millones 700 mil pesos a la empresa Comercializadora JVLY, ligada al grupo empresarial de Hernández Casillas, para el suministro de material electoral durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario de 2024. Cruz expresó que es positivo que la Auditoría Superior de la Federación inicie investigaciones sobre este y otros contratos, reafirmando su disposición a la transparencia y revisión de su historial profesional en el Servicio Profesional Electoral.

Además, se abordaron las denuncias de amenazas efectuadas por la consejera Rita Bell López respecto a Taddei y su relación con los proveedores. A su vez, otros consejeros que trabajaron junto a Taddei negaron conocer a Hernández Casillas. El consejero Martín Faz subrayó la importancia de reconstruir la colegialidad del INE en este periodo crítico, recordando que ninguna persona debe estar por encima de la institución.

Por su parte, las declaraciones de políticos de diferentes fuerzas expresaron sus preocupaciones sobre la situación. El diputado del PAN, Víctor Hugo Sondón, reconoció que el escándalo ha afectado la percepción pública del INE, mientras que el representante de Morena, Carlos Guillermo Díaz Robles, abogó para que la crisis no derive en una "cacería de brujas" contra aquellos no implicados en los escándalos asociados a Taddei. La situación actual del INE sigue bajo observación mientras se realizan las revisiones pertinentes y se busca restaurar la confianza en el organismo.