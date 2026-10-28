Movilización sobre Carranza dificulta circulación vial
La Policía Vial acompaña y controla el avance del contingente con cierres momentáneos en la zona
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de una movilización sobre Venustiano Carranza que dificultó la circulación vial esta mañana de miércoles.
Cerca de las 9:30 horas, los manifestantes se encontraban en esa vialidad y avanzando a la avenida Reforma para después ingresar a la Plaza de Armas.
La Policía Vial abanderó el contingente y realizó cierres momentáneos conforme avanzan.
Se trata del colectivo Vozes, que protesta en contra del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), según se reporta.
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