Movilización sobre Carranza dificulta circulación vial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de una movilización sobre Venustiano Carranza que dificultó la circulación vial esta mañana de miércoles.

Cerca de las 9:30 horas, los manifestantes se encontraban en esa vialidad y avanzando a la avenida Reforma para después ingresar a la Plaza de Armas.

La Policía Vial abanderó el contingente y realizó cierres momentáneos conforme avanzan.

Se trata del colectivo Vozes, que protesta en contra del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), según se reporta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí