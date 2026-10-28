logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Movilización sobre Carranza dificulta circulación vial

La Policía Vial acompaña y controla el avance del contingente con cierres momentáneos en la zona

Por Pulso Online

Octubre 28, 2026 09:44 a.m.
A
Movilización sobre Carranza dificulta circulación vial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de una movilización sobre Venustiano Carranza que dificultó la circulación vial esta mañana de miércoles. 

      Cerca de las 9:30 horas, los manifestantes se encontraban en esa vialidad y avanzando a la avenida Reforma para después ingresar a la Plaza de Armas.

      La Policía Vial abanderó el contingente y realizó cierres momentáneos conforme avanzan.

      Se trata del colectivo Vozes, que protesta en contra del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), según se reporta. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Acusan indígenas omisión de la CEDH

      Denuncian que la presidenta Giovanna Argüelles no resuelve quejas de sus comunidades

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Avanza exhorto para revisar condiciones laborales de periodistas
      Avanza exhorto para revisar condiciones laborales de periodistas

      Avanza exhorto para revisar condiciones laborales de periodistas

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Un dictamen en comisiones del Congreso reconoce bajos salarios y falta de contratos formales

      Movilización sobre Carranza dificulta circulación vial
      Movilización sobre Carranza dificulta circulación vial

      Movilización sobre Carranza dificulta circulación vial

      SLP

      Pulso Online

      La Policía Vial acompaña y controla el avance del contingente con cierres momentáneos en la zona

      Somos sí competirá, aunque sin recursos
      Somos sí competirá, aunque sin recursos

      Somos sí competirá, aunque sin recursos

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El Ceepac le regresa el registro local, pero no el financiamiento

      Ruth González pide licencia por dos días
      Ruth González pide licencia por dos días

      Ruth González pide licencia por dos días

      SLP

      Redacción