Salarios de maestros y médicos superan al IMSS: Hacienda

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Durante una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destacó que los trabajadores del sector salud, maestros y miembros de las Fuerzas Armadas perciben salarios superiores al promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estimado en aproximadamente 20 mil pesos para el año 2026.

A pesar de que la reforma al artículo 123 de la Constitución, que busca regularizar esta situación salarial, aún no ha sido declarada constitucional, la funcionaria subrayó que todos los involucrados ya reciben remuneraciones por encima de la media del IMSS. "Si bien es cierto que, por las razones que sean, no ha sido publicada (la reforma constitucional), sí se cumple; todos los maestros, todos los médicos y, en el caso del sector de seguridad, como los marinos y los soldados, tienen un salario superior al salario medio del IMSS", afirmó Gómez Castro.

La subsecretaria no contestó a la inquietud planteada por el diputado Mario Zamora Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respecto a si se había previsto una partida especial en el presupuesto del año 2027 para incrementar los salarios de estos grupos. El legislador citó un estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso, que sugirió que implementar dicha ley requeriría aproximadamente 40 mil millones de pesos, y preguntó en qué ramo y partida se contemplaría esta asignación. No obstante, la funcionaria no ofreció una respuesta a este cuestionamiento.

Es importante señalar que el Senado ha mantenido en espera la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión entre septiembre y octubre de 2024, con el respaldo de al menos 23 congresos locales. La reforma persigue la homologación de salarios de médicos, enfermeras, educadores, policías y miembros de las fuerzas armadas al promedio salarial registrado en el IMSS, lo que refleja un compromiso hacia la equidad en la remuneración de estas profesiones.

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La situación actual plantea interrogantes sobre la viabilidad de los ajustes salariales y la gestión presupuestaria en el contexto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. La falta de claridad en estos aspectos podría tener repercusiones significativas en el bienestar de los trabajadores de estas áreas fundamentales.