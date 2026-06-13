"Quieren ver mal a México"

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Ciudad de México.- Después de las diversas protestas de colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la inauguración del Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que quien quiere que le vaya mal a México, no la va a pasar bien nunca.

Reiteró que se consultará a maestros para escucharlos directamente ante las diferencias y falta de consenso entre el gobierno federal y representantes del magisterio.

"Pero, ¿qué caso tiene el diálogo? Aquí hemos hecho varios planteamientos, además dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera. Es muy complejo, pero no va a haber represión (...). Y las demandas de los profesores en los estados, pues se siguen atendiendo", dijo ante las protestas de la CNTE.

La Presidenta acusó que algunos manifestantes provocan al gobierno para que los repriman; sin embargo, dijo que buscarán el diálogo a pesar de que los extremos de ultraderecha y grupos radicales se junten para crear una mala imagen del país.

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"Una cosa es una contención para evitar que se tome el aeropuerto, pero es distinto a golpear a alguien, a que haya represión por parte de la policía de la Ciudad, que lo ha hecho muy bien, por cierto", sostuvo.

"Hubo quien quiso mostrar otra imagen, pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo y de (...) todos los mexicanos. Muy, muy hermoso, la visión de celebrar el triunfo de la Selección y mostrar lo que es México ante el mundo: potencia cultural, alegría. Eso es lo que se vivió ayer y yo estoy muy contenta y creo que es una alegría que se contagia a la gente de todo el país", agregó.