80 mil firmas en 4 días para renuncia de Rafael Olivos en IMSS

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A cuatro días de que Rafael Olivos, secretario del Sindicato del IMSS, pidió 316 mil firmas (dos terceras partes de los 475 mil trabajadores afiliados) como condición para renunciar al cargo, se han reunido 80 mil rúbricas de sindicalizados.

"Ya llevamos 80 mil firmas, y eso que aún no empiezan las demás unidades de nuestra sección. Invitamos a los compañeros a que no tengan miedo, esto está fundamentado y los invitamos a que sigan firmando", dijo Marlon Daniel Barrueta Flores, enfermero del Hospital de Cardiología.

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En conferencia de prensa, afuera de Palacio Nacional, trabajadores del Seguro Social detallaron que el próximo viernes realizarán dos movilizaciones, una a las 10 de la mañana, que saldrá de Paseo de la Reforma; y otra a las 3 de la tarde, que partirá del CMN Siglo XXI."Hoy venimos a pedir que ese día sea ingresada una comisión con funcionarios de alto nivel, de los que ahorita están, como Zoé Robledo, dando en la mañanera un discurso, pero que no se han abierto al diálogo, nos vamos a permitir, como pasó en la marcha pasada, que funcionarios de tercer nivel sin capacidad o facultad para tomar decisiones, nos quieran nuevamente encapsular aquí en el zócalo", dijo Rafael Soto, vocero de los trabajadores del CMN Siglo XXI.Sin embargo, no anunciaron el punto de llegada, ya que si no son atendidos por las autoridades solicitadas, "tendremos que improvisar, generar un poco de manifestaciones, paralización", aseguró.También informó que al día siguiente, 31 de octubre, realizarán un "asamblea opositora al sindicato charro"."Tenemos que sacar representantes para irnos preparando políticamente para el congreso extraordinario, si llega mañana, si llega en una semana o en un mes, o en 6 meses, cuando hagamos que Rafael Olivos renuncie a través de este congreso, lo destituyamos, ya vamos a estar listos; vienen representantes de todo el país, que van a marchar en la Ciudad de México el día viernes", comentó Soto.