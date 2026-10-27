logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum reconoce triunfo de Charlyn Corral en Balón de Oro

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el premio como un orgullo para México y resaltó la disciplina de Corral.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 04:03 p.m.
A
Sheinbaum reconoce triunfo de Charlyn Corral en Balón de Oro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la futbolista mexicana Charlyn Corral, quien ganó ayer el Balón de Oro como mejor delantera, y calificó el reconocimiento como un orgullo para México.


      "Creo que es como el máximo premio que se le puede dar a una futbolista. Es un orgullo para todas y todos los mexicanos y muchas, muchas felicidades", expresó en su conferencia matutina.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Durante su discurso de premiación, Corral destacó los avances del futbol femenil en México y agradeció el reconocimiento, al que consideró una recompensa a más de 20 años de carrera.
      "Después de muchos goles, de aproximadamente 20 años o más de carrera, creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, que la disciplina, que el esfuerzo han valido la pena", señaló.
      La delantera también reconoció a su compañera Scarlett, quien estuvo nominada entre las 30 mejores futbolistas, y afirmó sentirse orgullosa de representar a México.
      "Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil", expresó.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum reconoce triunfo de Charlyn Corral en Balón de Oro
      Sheinbaum reconoce triunfo de Charlyn Corral en Balón de Oro

      Sheinbaum reconoce triunfo de Charlyn Corral en Balón de Oro

      SLP

      El Universal

      La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el premio como un orgullo para México y resaltó la disciplina de Corral.

      Anuncia la SEP megapuente por Día de Muertos
      Anuncia la SEP megapuente por Día de Muertos

      Anuncia la SEP megapuente por Día de Muertos

      SLP

      El Universal

      Padres y alumnos podrán aprovechar un megapuente de cuatro días por suspensión de actividades escolares.

      Cemex presenta nueva edición de su Manual de Autoconstrucción para promover viviendas más seguras
      Cemex presenta nueva edición de su Manual de Autoconstrucción para promover viviendas más seguras

      Cemex presenta nueva edición de su Manual de Autoconstrucción para promover viviendas más seguras

      SLP

      Redacción

      El manual incluye temas desde presupuestos hasta sostenibilidad, con recomendaciones para proyectos seguros.

      Sheinbaum felicita a Charlyn Corral por ganar Balón de Oro
      Sheinbaum felicita a Charlyn Corral por ganar Balón de Oro

      Sheinbaum felicita a Charlyn Corral por ganar Balón de Oro

      SLP

      El Universal

      Claudia Sheinbaum resaltó el premio como un orgullo nacional y valoró el avance del futbol femenil en México.