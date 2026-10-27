Cemex presenta nueva edición de su Manual de Autoconstrucción para promover viviendas más seguras

La construcción de una vivienda requiere tomar decisiones que abarcan desde la elaboración de un presupuesto y la elección de materiales, hasta la ejecución segura de cada etapa del proyecto. Con el propósito de orientar a las familias durante este proceso, Cemex presentó la cuarta edición de su Manual de Autoconstrucción, una guía práctica que ofrece información clara y accesible para construir, ampliar o mejorar su patrimonio.

Elaborado por Cemex, el Manual concentra conocimientos técnicos sobre construcción y los presenta mediante un lenguaje sencillo. Además, su contenido fue revisado y validado por el Tecnológico de Monterrey, a fin de poner recomendaciones prácticas al alcance de quienes participan en proyectos de construcción de vivienda.

"En Cemex creemos que el acceso al conocimiento es tan importante como ofrecer soluciones para la construcción. Con esta nueva edición buscamos que más personas cuenten con herramientas confiables para tomar mejores decisiones, fortalecer la seguridad de sus proyectos y construir espacios que mejoren su calidad de vida", señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Esta nueva versión del Manual orienta a las personas desde la planeación inicial hasta el mantenimiento de la vivienda una vez concluida. Entre los temas que aborda se encuentran la elaboración de presupuestos, el diseño, la selección de materiales, las instalaciones, los acabados y el crecimiento progresivo de los espacios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La seguridad y la sostenibilidad constituyen los principales ejes de la publicación. Mediante recomendaciones prácticas, el documento busca impulsar el aprovechamiento eficiente de los recursos y promover acciones que favorezcan el bienestar de las personas y la protección del entorno.

El Manual también refleja la experiencia, la trayectoria y el compromiso de Cemex con la capacitación y la transferencia de conocimientos relacionados con la autoconstrucción y el mejoramiento de vivienda.

La publicación puede consultarse en la página de Cemex México: https://www.cemexmexico.com/

En el marco de sus 120 años, Cemex reafirma su compromiso de compartir conocimientos que ayuden a más familias a construir de forma confiable, segura, responsable y sostenible, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo de sus comunidades.