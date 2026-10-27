PAN denuncia a Taddei ante la FGR

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El líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, por presuntamente haber encabezado una red de corrupción durante su gestión de tres años en el organismo electoral.

Acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo y de diputados, el panista acudió este martes a la sede de la FGR en la colonia Doctores, Ciudad de México, para solicitar a la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos, que investigue la presunta corrupción y conflicto de interés que sucedió y que se castiguen si se demuestran los señalamientos a la exconsejera electoral, acusada de adjudicar contratos millonarios al empresario José Alfredo Hernández Casillas.

"No hay manera de entrar a la próxima elección con la más mínima duda sobre la legitimidad de su autoridad electoral" indicó.

Romero Herrera afirmó que durante la gestión de Taddei Zavala, "sucedió corrupción, conflicto de intereses y todos ya sabemos que culminó con la renuncia de quien fuera hasta hace unos días su titular".

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"Pero hoy estamos aquí porque desde Acción Nacional de manera preclara: No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y darle la vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada".

"Hoy venimos a la Fiscalía General de la República para encargarle como institución que investigue con base en sus facultades todo lo que ya se hizo público y todo lo que no se ha hecho público y puede estar pasando en el INE", añadió.

Precisó que presentaron denuncia de hechos para exigir que la FGR consolide las investigaciones que existen en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Órgano Interno de Control del INE, sobre la administración de Guadalupe Taddei, para revise en qué se han gastado los recursos del Instituto Nacional Electoral.

"Que nos digan hasta el último contrato en qué se ha ejercido el dinero público del INE para que nos digan hasta el último nombramiento, quién es quién en el INE, quiénes están trabajando en el INE, mujeres y hombres del servicio profesional especializados en materia electoral o primos, compadres, vecinos a personas que son fantasmas y que solamente están cobrando y no mueven un dedo en el INE", expuso.

Por su parte, Roberto Gil Zuarth, comentó que la denuncia contra Guadalupe Taddei es por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

"Lo que hemos presentado en esta denuncia es el relato de una estructura de operación criminal que no se limita a un par de funcionarios electorales, que tiene la participación de personas físicas y morales, personas empresarias y empresas, pero también de muchos funcionarios que ejecutaron las órdenes de ejecutar estos contratos y que también simularon procesos de contratación en beneficio de estas empresas", refirió.