Anuncia la SEP megapuente por Día de Muertos

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El Día de Muertos, que se celebra cada año el 1 y 2 de noviembre, es una de las festividades más importantes en México. Durante estas fechas, las familias acostumbran a visitar los panteones para adornar las tumbas de sus seres queridos, colocar ofrendas y compartir alimentos en sus hogares.

Ante la llegada de esta celebración, padres de familia y estudiantes de educación básica se preguntan si habrá clases o podrán disfrutar de unos días de descanso, por lo que a continuación te lo decimos.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el próximo 1 de noviembre caerá en domingo, por lo que los estudiantes no tendrán que asistir a clases. Sin embargo, el lunes 2 de noviembre también está contemplado como día de suspensión de actividades escolares, de modo que los alumnos podrán disfrutar de un día libre.

Pero eso no es todo, ya que los alumnos de nivel básico tendrán un megapuente de cuatro días para realizar distintas actividades con sus familias o salir a pedir su tradicional "calaverita". Esto se debe a que tampoco habrá clases el viernes 30 de octubre, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

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De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), después del descanso por el Día de Muertos, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán más días sin clases durante noviembre. Estas suspensiones corresponden a las fechas establecidas en el calendario escolar.

Una de ellas será el lunes 16 de noviembre, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, cuya conmemoración oficial es el 20 de noviembre, pero cuyo descanso obligatorio se recorre al tercer lunes del mes.

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Esto significa que los alumnos podrán disfrutar de otro fin de semana largo, pues descansarán el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre.

Por último, el viernes 27 de noviembre tampoco habrá clases, debido a que se llevará a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.