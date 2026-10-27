Facundo sufre robo en París

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Facundo era uno de esos que pensaba que siendo mexicano era casi imposible que le chamaquearan sus cosas, que lo asaltaran, pero le pasó, y le pasó en París, mientras pensaba que había hecho dos amigos, en realidad lo estaban robando.

El conductor e integrante de "La casa de los famosos México 3" está de viaje, y cuando estuvo en París dos personas se acercaron a hacerle plática, el confío y hasta pensó que había hecho dos amigos, pero no fue así.

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"Yo soy mexicano, a mi eso nunca me pasaría...pues as mí sí me paso", contó en redes sociales.Relató que llevaba una cangurera en Paris y llegaron dos hombres a preguntarle de dónde era, les dijo que de México."Yo dije 'ya tengo dos amigos, dos amigos de lo ajeno, me bajaron mi cartera, me sentí un imbécil y ahora estoy traumado, friqueado"; confesó que cada vez que ve gente desconfía mucho y ya no confía en su mexicanidad."Por más que te creas un chingón siempre habrá un chingón y medio", reflexionó.Mientras algunos aseguraron que París es más peligroso e inseguro que México, otros seguidores se mostraron "decepcionados" de Facundo, pues aseveraron que "le hace falta barrio"."¡Pónganse pilas!". "Francia ya es más chaira qué Ecatepec". "Dónde quedo aquel Facundo ñerote". "Eres Mexicano pero de las Lomas". "París está más peligroso que la CDMX". "Jajaja me das vergüenza como mexa, te hace falta barrio".Facundo, además, ha compartido algunos momentos de su viaje por Europa, incluido Madrid, donde gozó moverse en bicicleta.Aunque hoy es uno de los conductores más reconocidos por su estilo irreverente, su primera intención no era convertirse en figura de la televisión: llegó a Telehit a los 17 años para ganar dinero y comprar instrumentos para su banda de rap y rock, Liquits; con sus bromas callejeras, cámaras ocultas y edición ágil, marcó una forma de hacer entretenimiento que muchos consideran precursora de los contenidos que hoy triunfan en plataformas digitales.Detrás de su imagen de fiestero y provocador hay facetas menos conocidas: lleva años sin consumir alcohol, es un apasionado del ciclismo de montaña y cuenta con una colección de más de 10 bicicletas. Su humor, que en ocasiones ha rebasado los límites, también le ha acarreado problemas: debido a sus bromas y grabaciones en espacios públicos, ha contado con experiencias de arrestos en distintos países; en televisión, además, impulsó personajes como Jaime Duende y contribuyó a popularizar figuras como "Changoleón" y Margarito.