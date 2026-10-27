Montiel alista proceso legal contra Maru Campos

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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que emprenderá acciones legales contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debido a posibles irregularidades electorales, daño moral, calumnias y violencia política de género.

Acciones legales y denuncia electoral en Chihuahua

En conferencia de prensa, la líder nacional morenista dio a conocer que Movimiento de Regeneración Nacional acompañará la denuncia electoral presentada por el coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en dicha entidad, Cruz Pérez Cuéllar, al considerar que la mandataria estatal ha intervenido de forma indebida en la contienda política al promover públicamente a un aspirante de su partido político.

"Vamos a apoyar a nuestro coordinador, al compañero Cruz Pérez Cuéllar, la denuncia electoral que presentó, porque, como ustedes han visto, la gobernadora está instalada en jefa de campaña", acusó.

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Sostuvo que la mandataria estatal ha hecho declaraciones en las cuales anticipa el triunfo del PAN y expresa su intención de impedir que Morena llegue al gobierno chihuahuense, lo que podría constituir una violación a la legislación electoral.

"Ella está realizando actos anticipados, no de precampaña, de campaña, porque ya dijo que su candidato es el que va a ganar, con nombre y apellido", indicó.

Consideró que Campos debe mantener una actuación institucional y abstenerse de intervenir en los procesos electorales desde su responsabilidad como gobernadora de Chihuahua.

"Se le olvida que es gobernadora del estado de Chihuahua y por ello presentaremos denuncias de carácter electoral", insistió.

Respuesta legal a acusaciones y contexto político

Además de estas acciones en materia electoral, informó que recurrirá a las instancias legales correspondientes por los señalamientos que Campos Galván llevó a cabo en su contra durante entrevistas con medios de comunicación, acusándola de haberse reunido con personas dedicadas a actividades delictivas.

"Presentaremos una denuncia por daño moral y por calumnias, por violencia política de género y una serie de elementos adicionales", expresó.

Detalló que los procedimientos serán atendidos por representantes jurídicos y que evitará continuar la confrontación pública mientras las autoridades competentes resuelven las denuncias.

"Hasta que la autoridad responsable emita su resolutivo, sus sentencias, hablaremos nuevamente del tema", adelantó.

La presidenta de Morena atribuyó la reciente gira de medios de Campos Galván a una crisis política interna del Partido Acción Nacional en dicho estado, relacionada con la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno y las diferencias acerca de las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

Crisis interna del PAN y acusaciones cruzadas

De acuerdo con Montiel, sectores del panismo consideran que la actuación de la gobernadora contra su exfiscal tuvo motivaciones políticas para impedir su participación como aspirante a la alcaldía de Chihuahua.

Citó una carta difundida por el exfuncionario, en la que cuestionó el uso de las instituciones de procuración de justicia con fines electorales.

Sostuvo que la mandataria estatal chihuahuense tenía conocimiento desde meses atrás de la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en México, pero que no presentó oportunamente una denuncia.

Asimismo, recordó que, durante una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora habría señalado a Jáuregui Moreno como responsable de autorizar la intervención de agentes extranjeros y lo habría relacionado con presuntos actos de corrupción.

Ariadna Montiel cuestionó que la mandataria estatal hiciera pública esa conversación y después usara las entrevistas con el fin de formular acusaciones contra Morena.

"A todas luces lo que ha querido hacer es venir a lavarse la cara de la crisis del PAN, señalando a Morena, a la presidenta, a nosotros, de acciones que nunca han ocurrido ni ocurrirán", sostuvo.