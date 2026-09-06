Asesinan a dos agentes de inteligencia en operativo en Veracruz

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Dos agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) murieron y una uniformada más resultó herida en un operativo en Veracruz en el que fueron rescatadas dos víctimas de secuestro, tras la intervención de elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

Acciones de la autoridad

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que el viernes sus agentes fueron agredidos con arma de fuego cuando realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, colindante con Oaxaca, dejando un saldo de dos efectivos caídos en el cumplimiento del deber y una agente herida que recibe atención médica en un hospital.

Aunque no se dieron más detalles oficiales, trascendió que los efectivos fueron emboscados por una célula delictiva ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en esa localidad, colindante con Oaxaca.

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"Lamentablemente, dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada; recibe atención médica y cuenta con todo nuestro respaldo", indicó el mando policial.

¿Qué declararon las autoridades?

Expresó el "pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de nuestros agentes fallecidos. Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía".

Ante ello, García Harfuch advirtió que el crimen no quedará impune y que los responsables serán llevados ante la justicia.

Por lo anterior, fuerzas federales integradas por Ejército, Marina y Guardia Nacional desplegaron un operativo con apoyo de autoridades de Veracruz y Oaxaca para localizar y detener a los responsables de la agresión armada y continuar con las acciones de investigación en el municipio.

Derivado de lo anterior, reportó García Harfuch, dos personas secuestradas en Omealca, Veracruz, fueron liberadas sanas y salvas.

Dijo que el gabinete de seguridad federal mantuvo el despliegue para liberar a las dos víctimas que estaban secuestradas por la delincuencia organizada.

Embajador lamenta muerte de agentes

En tanto, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó la muerte de dos agentes federales de la SSPC en el ataque armado en Omealca, Veracruz, mientras realizaban una operación para rescatar a víctimas de secuestro.

El embajador expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los agentes, y honró su servicio por trabajar por comunidades más seguras.

También externó sus deseos de pronta recuperación para la agente mujer que resultó herida.

"Su sacrificio es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan cada día quienes trabajan en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

"Honramos su servicio al continuar trabajando por comunidades más seguras para proteger a aquellas personas por quienes dieron su vida", escribió el diplomático en redes sociales.