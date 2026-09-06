GCE reporta 220 detenidos y 23 vehículos recuperados

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San Luis Potosí, SLP.- La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 220 personas y recuperó 23 vehículos con reporte de robo entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, de acuerdo con un balance difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

La dependencia señaló que las personas fueron aseguradas por su probable participación en distintos hechos delictivos y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. No detalló los delitos atribuidos, el número de casos judicializados ni la situación jurídica de los detenidos.

Entre las unidades recuperadas se encuentran cinco motocicletas, aunque el reporte no especifica en qué municipios fueron localizadas ni las fechas de los aseguramientos.

Durante el mismo periodo, la corporación decomisó 47 kilos con 434 gramos de marihuana, 669 dosis de cristal, cinco de cocaína, dos de crack y 347 cigarros de marihuana.

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La SSPC también informó el aseguramiento de cuatro armas de fuego, cartuchos útiles y 54 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Aunque la dependencia afirmó que mantiene operativos en los 59 municipios de San Luis Potosí, no presentó un desglose territorial de las detenciones y los aseguramientos reportados.