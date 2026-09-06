logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

GCE reporta 220 detenidos y 23 vehículos recuperados

El balance semanal incluye droga, cuatro armas y 54 ponchallantas; la SSPC no desglosó los resultados por municipio ni delito.

Por Redacción

Septiembre 06, 2026 10:22 a.m.
A
GCE reporta 220 detenidos y 23 vehículos recuperados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí, SLP.- La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 220 personas y recuperó 23 vehículos con reporte de robo entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, de acuerdo con un balance difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

      La dependencia señaló que las personas fueron aseguradas por su probable participación en distintos hechos delictivos y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. No detalló los delitos atribuidos, el número de casos judicializados ni la situación jurídica de los detenidos.

      Entre las unidades recuperadas se encuentran cinco motocicletas, aunque el reporte no especifica en qué municipios fueron localizadas ni las fechas de los aseguramientos.

      Durante el mismo periodo, la corporación decomisó 47 kilos con 434 gramos de marihuana, 669 dosis de cristal, cinco de cocaína, dos de crack y 347 cigarros de marihuana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La SSPC también informó el aseguramiento de cuatro armas de fuego, cartuchos útiles y 54 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

      Aunque la dependencia afirmó que mantiene operativos en los 59 municipios de San Luis Potosí, no presentó un desglose territorial de las detenciones y los aseguramientos reportados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      GCE reporta 220 detenidos y 23 vehículos recuperados
      GCE reporta 220 detenidos y 23 vehículos recuperados

      GCE reporta 220 detenidos y 23 vehículos recuperados

      SLP

      Redacción

      El balance semanal incluye droga, cuatro armas y 54 ponchallantas; la SSPC no desglosó los resultados por municipio ni delito.

      Aficionados denuncian lesiones tras uso de humo en el Lastras
      Aficionados denuncian lesiones tras uso de humo en el Lastras

      Aficionados denuncian lesiones tras uso de humo en el Lastras

      SLP

      Pulso Online

      Más de 40 personas habrían sido alcanzadas por el humo durante el protocolo previo al Atlético de San Luis vs. Chivas

      Billar en Tamuín queda reducido a cenizas
      Billar en Tamuín queda reducido a cenizas

      Billar en Tamuín queda reducido a cenizas

      SLP

      Redacción

      Incendio consume la cocina de una vivienda
      Incendio consume la cocina de una vivienda

      Incendio consume la cocina de una vivienda

      SLP

      Redacción