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Lesión de El Kaabi abre la puerta a Armando la "Hormiga" González

Armando González asumirá la titularidad en tres competiciones tras la lesión de El Kaabi.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 10:31 a.m.
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Lesión de El Kaabi abre la puerta a Armando la Hormiga González
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- La tragedia que sufrió el delantero Ayoub El Kaabi le abre la puerta a Armando "Hormiga" González para adueñarse del puesto titular en el Olympiacos.

      Lesión grave de Ayoub El Kaabi en partido clave

      Lamentablemente, el delantero marroquí tuvo que abandonar el terreno de juego a los 45 minutos de partido, por una aparente, rotura de tibia que dejó en shock a todos los presentes en el Estadio Panthessaliko. Esa acción, además significó el penalti a favor de los rojiblancos, que transformó Jota Silva en el 1-0 (45+3').

      La "Hormiga" González entró al terreno de juego para sustituir a su compañero en los minutos finales.

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      Impacto en el equipo y desempeño de Armando González

      Para la segunda mitad, el delantero mexicano tuvo pocas intervenciones, por lo que se quedó con las ganas de volver a festejar una anotación. Por otra parte, el juego ríspido generó que el Volos empatara al 76'.

      El 1-1 no le ayudó mucho al equipo del canterano de Chivas, que ahora igualó en la cima con el AEK Atenas, pero por la diferencia de goles, fue desplazado a la segunda posición de la Superliga.

      A sacar el pecho

      Armando González estaba teniendo un periodo de adaptación al futbol griego, sin embargo, dado lo que pasó en el partido de ayer, le tocará asumir el rol de delantero titular del equipo, en un escenario de alta exigencia, en donde tendrá que competir hasta en tres competiciones distintas, la Liga y la Copa de Grecia, además de la UEFA Europa League, en donde se estará codeando contra diferentes equipos de distintas Ligas del viejo continente.

      Próximo reto de Armando González en Europa League

      El próximo 16 de septiembre, la "Hormiga" hará su debut en la Europa League, enfrentando al Jagiellonia Bialystok de Polonia.

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