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Intervienen la carretera 22 entre Zaragoza y la vía a Rioverde

El reporte oficial sólo detalla las labores en ejecución y no precisa longitud, inversión ni porcentaje de progreso.

Por PULSO

Septiembre 06, 2026 10:17 a.m.
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Intervienen la carretera 22 entre Zaragoza y la vía a Rioverde
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      San Luis Potosí, SLP.- La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que mantiene trabajos de modernización y ampliación en la carretera estatal 22, aunque no dio a conocer el costo, la extensión intervenida ni la fecha prevista para concluirlos.

      La obra se realiza en el tramo que conecta la cabecera municipal de Villa de Zaragoza con el entronque de la carretera federal 70, con dirección a Rioverde.

      Jorge Grimaldo Limón, titular de la Seduvop, señaló que actualmente se habilita acero en las zapatas destinadas a la cimentación de muros de contención.

      También se colocan plantillas de concreto para obras de drenaje y, en diferentes puntos de la vialidad, se realizan trabajos de terracería y colocación de base hidráulica.

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      La dependencia agregó que se efectúan maniobras de riego de impregnación como preparación para instalar la carpeta asfáltica.

      El comunicado no especifica cuándo comenzaron los trabajos, su porcentaje de avance, las posibles afectaciones a la circulación ni el plazo para entregar la carretera.

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