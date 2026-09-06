Toluca y Monterrey buscan título en final Leagues Cup 2026

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Con toque mexicano: Toluca y Monterrey van por la Leagues Cup

Domingo, 6 de septiembre de 2026 06:00 | Deportes | FUTBOL-LEAGUES CUP

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Por primera vez desde que el torneo se disputa con este nuevo formato, la Leagues Cup tendrá como campeón a un equipo mexicano; sólo resta definir si será el Toluca o Monterrey.

Uno de ellos saldrá esta noche del estadio Shell Energy de Houston con el trofeo en las manos y el pase directo a octavos de final de la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

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Toluca busca su primer título con Antonio Mohamed

Para los Diablos Rojos, esta final representa la oportunidad de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, el único que les hace falta desde la llegada de Antonio Mohamed como director técnico: "Este era uno de los objetivos, llegar al último partido, y ahora que estamos acá el objetivo es ganarlo. Va a ser muy complicado".

Monterrey y Almeyda alcanzan final en tiempo récord

Matías Almeyda, por su parte, logró algo que parecía imposible hace unos meses: instalar a este equipo de Rayados en una final. En menos de tres meses al frente del equipo, el Pelado lo logró, y falta dar el paso más importante, que sería su primer gran logro al frente del club.

"Enfrentaremos a uno de los equipos que está marcando una historia importante en México como institución y que está acostumbrado a jugar finales, pero a nosotros nos gustan estos desafíos, por eso nos preparamos, y digo que va a ser una linda final, con equipos que proponen por juego, y contentos de poder llegar en tan poco tiempo a una final y poder enfrentar a uno de los últimos campeones", mencionó el estratega de La Pandilla antes del partido contra los escarlatas.

Monarcas de este torneo

Año Campeón

2019 Cruz Azul

2021 León

2023 Inter Miami

2024 Columbus C.

2025 Seattle S.