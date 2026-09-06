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Firman acuerdos para crear memorial de personas desaparecidas en SLP

Autoridades y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros formalizaron una minuta

Por Pulso Online

Septiembre 06, 2026 10:15 a.m.
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Firman acuerdos para crear memorial de personas desaparecidas en SLP
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      San Luis Potosí, SLP.- Autoridades estatales, familiares de víctimas e integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros firmaron una minuta de acuerdos para avanzar en la creación de un memorial dedicado a las personas desaparecidas en San Luis Potosí.

      El Gobierno del Estado informó que el espacio tendrá como objetivo preservar la memoria, reconocer y dignificar a las víctimas de desaparición.

      En la firma participaron Miguel Ángel Méndez Montes, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos; Héctor Edgar Mar del Ángel, responsable de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así como representantes del colectivo.

      Méndez Montes señaló que también se realizó una mesa de trabajo para revisar las gestiones y compromisos establecidos con las familias buscadoras.

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      La información oficial no precisa dónde se instalará el memorial, el presupuesto requerido, las características del proyecto ni una fecha estimada para su construcción.

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