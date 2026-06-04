Rechazan vínculos con crimen organizado

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Ciudad de México.- Los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazaron que el gobierno de Estados Unidos les haya retirado la visa, como lo publicó el diario Los Angeles Times, y negaron tener cualquier vínculo con grupos de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa en Hermosillo, el gobernador de Sonora bromeó con el tema cuando fue cuestionado y respondió: "Casi sudo agua bendita".

Durazo rechazó de manera categórica las versiones difundidas en medios y redes sociales, las cuales atribuyó a información sin sustento. "Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad".

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, emitió un mensaje en video para rechazar los señalamientos. "Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos", indicó. Aseguró que son afirmaciones sin sustento y carentes de evidencia.

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Filtraciones, para dañar

En medio de las tensiones con EU, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, deben aclarar los señalamientos difundidos por el diario estadounidense Los Angeles Times sobre una presunta investigación en su contra y el supuesto retiro de sus visas, aunque cuestionó el interés detrás de hacer pública esa información.

En su conferencia matutina, afirmó que existe el derecho de cuestionar las razones de este tipo de acciones y sostuvo que cuando una persona tiene la certeza de actuar correctamente debe mantenerse tranquila ante este tipo de señalamientos.

"Salió una nota en Los Angeles Times de dos gobernadores. Entiendo que pues ellos tienen que aclarar", señaló.

"Antier o ayer lo dije, ¿qué intención con quitar la visa y además hacerlo público? ´Vamos a filtrar´, porque así se actúa por algunos sectores para decirles a los mexicanos ´¡aguas, aguas, te van a quitar la visa!´. Hay que estar tranquilo. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación pueden venir estas cosas, pero, ¿cuál es el interés? ¿Cuál? Tenemos todo el derecho al menos de la duda, al menos".