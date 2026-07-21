México registra tres casos de Cyclospora; descartan brote

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Ciudad de México, 21 de julio (EFE).- México registra tres casos de infección por Cyclospora, pero estos se encuentran dentro de los niveles epidemiológicos habituales y no representan un brote, informó el secretario de Salud federal, David Kershenobich.

"En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más y esos casos son habituales. No tenemos un brote", declaró durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La información se dio a conocer mientras Estados Unidos investiga un incremento de infecciones por Cyclospora cayetanensis, parásito microscópico que provoca ciclosporiasis, una enfermedad intestinal relacionada principalmente con el consumo de agua o alimentos contaminados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) contabilizan mil 645 casos confirmados desde el 1 de mayo de 2026, además de más de 5 mil 100 casos sospechosos y 141 hospitalizaciones.

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Kershenobich explicó que autoridades mexicanas investigan una posible relación con una empresa productora de lechugas ubicada en Guanajuato, luego de una prueba realizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

De acuerdo con el funcionario, una muestra resultó inicialmente positiva, pero posteriormente la FDA determinó que se trató de un falso positivo. Por ello, dijo, hasta el momento no existe evidencia que relacione a la empresa mexicana con los contagios registrados en Estados Unidos.

Personal de la Dirección General de Epidemiología, Senasica y Cofepris acudió a Guanajuato para tomar muestras y efectuar una investigación en coordinación con la FDA y los CDC.

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Sobre los tres pacientes diagnosticados en México, Kershenobich aseguró que evolucionan favorablemente. Explicó que la infección puede provocar episodios severos de diarrea, pero responde al tratamiento.

El secretario agregó que México mantiene activa la vigilancia epidemiológica y señaló que no se han reportado fallecimientos relacionados con los casos investigados en Estados Unidos.