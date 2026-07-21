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Fotos | Aparatoso choque y volcadura en puente de Circuito Potosí

No se reportan personas lesionadas tras el siniestro en el ramal hacia la colonia Prados

Por Redacción

Julio 21, 2026 12:04 p.m.
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Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

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      Sólo daños materiales se reportaron en un choque de automóvil contra objeto fijo y volcadura en el Circuito Potosí y carretera México (57). El reporte fue cerca de las 12:00 horas de este martes. 

      El conductor de un automóvil Chevrolet Aveo, circulaba sobre Circuito Potosí, con dirección a carretera a Rioverde, pero al intentar salir hacia la colonia Prados, impactó con una contención, perdió el control y terminó volcado. 

      Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron al conductor, no ameritando traslado.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento de los hechos.

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      Foto: Teodoro Blanco/Pulso  

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