Fotos | Aparatoso choque y volcadura en puente de Circuito Potosí

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Sólo daños materiales se reportaron en un choque de automóvil contra objeto fijo y volcadura en el Circuito Potosí y carretera México (57). El reporte fue cerca de las 12:00 horas de este martes.

El conductor de un automóvil Chevrolet Aveo, circulaba sobre Circuito Potosí, con dirección a carretera a Rioverde, pero al intentar salir hacia la colonia Prados, impactó con una contención, perdió el control y terminó volcado.

Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron al conductor, no ameritando traslado.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento de los hechos.

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Foto: Teodoro Blanco/Pulso