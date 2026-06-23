Endurece Sheinbaum rechazo al nepotismo en candidaturas de 2027

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De cara a las elecciones del 2027 y ante casos como el impulso en San Luis Potosí de la senadora y esposa del gobernador del Partido Verde, Ricardo Gallardo, para la gubernatura, Ruth González, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo al nepotismo.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que a la gente no le gusta que un familiar se quede como sustituto en un cargo.

-"¿Apelaría usted a la cuestión moral de los candidatos?", se le preguntó.

-"Ya depende de cada partido político lo que haga y de la votación. A la gente no le gusta que sea el familiar el que se quede, pero ya depende de cada partido político", respondió.

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"Yo no estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo, tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedará que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo (...). No puede ser que quede el hermano, el primo, el padre, la madre, la esposa; hasta el cuarto nivel que es como está la ley (...)", declaró.

Mencionó que ya existe una legislación sobre el tema, pero para el 2030.

"Evidentemente si esa propuesta la hice yo, pues no estoy de acuerdo que en el 2027 haya algún familiar, sin embargo ya no quedó en la Constitución para el 2027. El partido Morena asumió eso desde el 2027", enfatizó.

"No estoy de acuerdo con que se proponga un familiar directo y tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio en el caso del género para justificar el que vaya una persona u otra persona", agregó al señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que regular el tema de la igualdad de género.

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"¿Hay que garantizar la equidad de género? Sí, pero no hay que abusar para orientar a quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Ese es mi punto de vista ahora. Eso no está legislado para el 27, tendría que avanzarse en esa legislación", añadió la mandataria.