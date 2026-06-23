Video | Se movilizan hacia Congreso en contra de "Ley Serrano"

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Más de un centenar de personas se manifestaron este día frente al Congreso del Estado para exigir la derogación de la denominada "Ley Serrano", al considerar que representa una amenaza para la libertad de expresión y para el ejercicio de la crítica pública.

La movilización, encabezada por la abogada Natalia Castillo, reunió a ciudadanos, activistas y representantes de diversos sectores que demandaron la intervención de las y los diputados para atender sus reclamos y fijar una postura sobre la legislación cuestionada.

Durante la protesta, los asistentes exhibieron carteles con mensajes en defensa de la libertad de expresión y en rechazo a lo que calificaron como intentos de censurar voces críticas y restringir el debate público.

Los manifestantes también reclamaron la ausencia de legisladores y legisladoras para atender sus demandas, mientras lanzaban consignas para exigir una respuesta a los planteamientos presentados ante el Poder Legislativo. "No hay democracia sin libertad de expresión", "No a la Ley Serrano", "La verdad no se calla con IA", entre otras.

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Fotos: Citlally Montaño/Pulso

A la protesta se sumaron víctimas, madres buscadoras y representantes del gremio estatal de taxistas, quienes aprovecharon la concentración para visibilizar diversas inconformidades relacionadas con la actuación de autoridades estatales.

?? | Se movilizan hacia Congreso en contra de "Ley Serrano"

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