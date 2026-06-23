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Legisladores de Morena piden licencia rumbo a 2027

Al menos una decena buscará participar en procesos internos para gubernaturas

Por El Universal

Junio 23, 2026 07:37 a.m.
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Legisladores de Morena piden licencia rumbo a 2027
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      En la sesión de este martes de la Comisión Permanente, al menos una decena de legisladores morenistas presentarán su solicitud de licencia a fin de participar en el proceso de elección de coordinadores de la Defensa de la Transformación en las 17 entidades donde habrá renovación de la gubernatura en 2027.

      La lista la encabeza la diputada Julia Arcelia Olguín Serna, quien se separará de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 21 de junio de 2026.

      Le sigue la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes, quien este lunes se registró ante la Comisión de Elecciones de Morena.

      La senadora Ana Lilia Rivera Rivera busca la candidatura al gobierno de Tlaxcala, en tanto que Reyna Celeste Ascencio Ortega pretende participar en el proceso interno de Michoacán.

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      La también senadora Beatriz Robles Gutiérrez, de Morena, solicitó licencia para separarse de su escaño por tiempo indefinido, al igual que el diputado Gilberto Herrera Ruiz y la diputada Gricelda Valencia de la Mora.

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