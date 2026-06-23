Suspenden servicio en Línea 2 del Metro por rescate

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se detuvo momentáneamente el servicio en la Línea 2.

Por medio de su cuenta de X, el sistema de transporte señaló que se llevan a cabo maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

Ante quejas de los usuarios por la circulación lenta y sin esclarecer en qué estación ocurrió el siniestro, el Metro CDMX detalló que continúan las maniobras de rescate, pero que en breve se normalizará la circulación.

Este hecho se da en medio de las recientes obras de renovación de varias estaciones en la Línea 2 y de la entrega de 4 estaciones de esta misma línea.

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El pasado 22 de junio, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, arrancó con la entrega de las obras de renovación de las cuatro estaciones: Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, que estuvieron cerradas debido a renovaciones por el Mundial 2026.

Del mismo modo, este martes 23 de junio se reabrió la estación Chabacano de la línea azul, luego de, al igual que las anteriores, permanecer cerrada por obras de mejoramiento.