Prevención en salud liberaría 6.4 billones de dólares

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Reducir enfermedades como la diabetes, evitar caídas y prevenir la demencia implica pequeños cambios en las medidas de seguridad en el hogar, programas de actividad física, uso de tecnología accesible y acceso a aparatos de audición, dijo el World Economic Forum.

El cambiar las políticas con un enfoque en la prevención liberaría 6.4 billones de dólares de recursos en el mundo, de acuerdo con el estudio "El dividendo de la longevidad". El caso de negocio que vincula la salud y la riqueza.

Estrategias de bajo costo y tecnología sencillas podrían prevenir 400 millones de caídas en casa; 8.5 millones de nuevos casos de los dos tipos de diabetes y 2.4 millones de casos de demencia senil para el 2040.

De acuerdo con el estudio aplicado en 21 países, el WEF y Marsh encontraron que las empresas y gobiernos gestionan por separado la participación en salud, finanzas y el tema laboral, que de tratarse conjuntamente liberarían recursos.

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Por ejemplo, se desbloquearían 5.8 billones de dólares en ahorros sanitarios y 645 mil millones en ganancias en productividad.

"La mala salud pone a prueba los sistemas sanitarios y las finanzas personales, afectando la resiliencia financiera y generando costos económicos más amplios", añadieron.

En el tema de seguridad en el hogar, pequeñas adaptaciones como barras de apoyo e iluminación en escaleras podrían prevenir casi 400 millones de caídas para 2040, generando más de 5 billones en ahorros en salud a nivel mundial, con una inversión de menos de 400 mil millones de dólares.

Para frenar el crecimiento de casos de diabetes, se deberían desarrollar programas comunitarios de actividad física, lo que podría prevenir 8.5 millones de casos de diabetes tipo 2 para 2040, con un costo de entre uno y 40 dólares por persona, generando más de 125 mil millones en ganancias de productividad.

Añadió que ampliar el acceso a audífonos podría prevenir 2.4 millones de casos de demencia y generar más de 325 mil millones en ahorros en salud para 2040, ya que la pérdida auditiva está vinculada al desarrollo de demencia.

El WEF dijo que las mujeres que dedican un año a la tarea de cuidados enfrentan una reducción del 24% en sus ahorros para la jubilación debido al tiempo que se ausentan del mercado laboral y a la brecha salarial de género. Sin embargo, las instituciones suelen abordar estos desafíos por separado, a pesar de sus crecientes consecuencias económicas.

Agregó que hay una ventana de oportunidad para las instituciones; específicamente, los gobiernos pueden alinear mejor sus políticas de salud a las finanzas y al área laboral, sobre todo determinar presupuestos para la prevención y para la salud de las personas con mayor edad.

Es un hecho que cada vez hay más gente longeva y que se requiere colaboración público-privada para poder tener éxito en su atención.