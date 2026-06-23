Tráfico intenso en carretera 57 y Salvador Nava este martes

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal reportó tráfico de consideración la mañana de este martes en diversos puntos de San Luis Potosí, principalmente sobre la carretera 57 y la avenida Salvador Nava Martínez.

De acuerdo con el monitoreo vial, la carretera 57 presenta circulación lenta con dirección a la Zona Industrial, además de avance reducido desde el Anillo Periférico.

En Salvador Nava Martínez se registra una importante carga vehicular en las inmediaciones del distribuidor Juárez, tanto en los carriles de ida como de vuelta.

En contraste, las inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia mantienen un flujo favorable, mientras que las principales vialidades del cuadrante norte presentan circulación constante.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los automovilistas salir con tiempo hacia sus destinos, respetar los señalamientos de tránsito y considerar rutas alternas para evitar retrasos.