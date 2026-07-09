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Sofía Aragón protagoniza su primer largometraje en cine

El cortometraje

Por El Universal

Julio 09, 2026 12:57 p.m.
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Sofía Aragón protagoniza su primer largometraje en cine
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      Sofía Aragón, quien en 2019 fue la segunda finalista de Miss Universo, no descansa en su faceta de productora de historias y ahora tiene en la mira una en formato vertical sobre un secuestro y la cual protagonizaría.


      "Las historias verticales es lo que está funcionando mucho, es una serie de thriller psicológico que habla de un secuestro. A mi me fascina hablar de salud mental y bueno, este aunque no es como tal de eso, si se requiere tras pasar por algo así", comenta.

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      El proyecto ahora se encuentra en fase de escritura, hecha por ella misma. La ex conductora de TV Azteca dejaría la producción total a alguien más.
      Sofía siempre ha estado interesada en el cine, así que estudió producción, dirección y actuación en la New York Film Academy. Y fundó su propia compañía productora con la que ya realizó el cortometraje "La noche", una historia inspirada en el suicidio de su amiga Cheslie Kryst, ex Miss USA.
      Ese trabajo que se dio a conocer en 2024, le dio el galardón a Mejor Productora en el LA Independent Women Film Award de ese año.
      Ahora dicho corto está encaminado a convertirse en película, para la cual la tapatía se encuentran buscando financiamiento y con la idea de que sea una directora la que comande el proyecto. Para ello estuvo en Iberseries en España, evento que reúne a productores iberoamericanos en Madrid, así como en los Premios Platino, que permiten buscar alianzas y colaboraciones.
      "Es ahora a lo que le estoy dando prioridad (su carrera en producción). El corto va avanzando, porque el corto me dio mucha visibilidad sobre lo que quiero contar, espero pronto poder dar más noticias", comenta.
      En paralelo Sofía sigue con su carrera actoral. Recién estuvo en la serie "Velvet" y estrenó en Canela TV el largometraje "Mujer de otro tiempo", la cual representa su primer protagónico en cine, de la mano del actor argentino Rodrigo Guirao.
      "Es una mujer de 1965 que tiene que tomar una decisión importante, conoce a un alushe que le hace un camino de vida y el cual hace que se transforme de alguna manera", contó en su momento a EL UNIVERSAL.

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