Defiende Maribel López su nombramiento frente a la Educación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante los comentarios de diversos sectores que cuestionaron su nombramiento, Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), reviró que no necesita ser docente para ocupar el cargo, porque no estará frente a grupo en la impartición de clases.

La controversia aumentó porque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona prometió que sería una maestra quien encabezaría la SEGE, sin embargo, al final decidió nombrar a la ex directora general del Registro Civil del Estado.

López Sierra exteriorizó que asume el puesto, porque tampoco requiere conocimientos sobre las técnicas de cómo el alumnado debe adquirir el conocimiento en las aulas, dado que las y los profesores son los especialistas en las escuelas.

En entrevista, dijo que su función se enfocará en labores organizacionales, así como generar cercanía y empatía con los alumnos, los padres de familia y el magisterio de las secciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Consideró que no existe un momento indicado para asumir una responsabilidad en la administración pública, pues en cualquier momento se debe mantener el mayor profesionalismo con el cargo.

"Justo apenas acabamos casi de cumplir el mes que llegamos a la Secretaría. Creo que nos sentimos muy bien. Yo creo que, en todos los lugares a los que vamos, no nacimos aprendidos. Obviamente hay mucho que aprender", concluyó.