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PAN desaira reunión con Hacienda en Palacio Nacional

Lunes, 21 de septiembre de 2026 12:28 | Información General | PAN-DIPUTADOS

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) integrantes de las juntas directivas de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados oficializaron su inasistencia a los desayunos de trabajo convocados en Palacio Nacional por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

PAN rechaza desayunos con Hacienda y exige mesa técnica formal

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Tal y como lo adelantó EL UNIVERSAL en su columna Bajo Reserva, la bancada opositora calificó los encuentros como una "coartada política" y un "acto de propaganda" que pretende sustituir la deliberación legislativa por una fotografía.

A través de una carta dirigida al titular de la SHCP, el PAN denunció que la invitación fue enviada de manera informal el pasado viernes por la tarde mediante grupos de chat de WhatsApp, careciendo de orden del día, convocatoria oficial a la totalidad de los integrantes y mecanismos de transparencia.

Asimismo, recordaron que el año pasado asistieron bajo promesas de diálogo permanente "que el Ejecutivo Federal incumplió de forma sistemática".

Para justificar su rechazo a convalidar el diseño del Paquete Económico 2027, la oposición desglosó un diagnóstico sobre las finanzas públicas del país, acusando un patrón de endeudamiento creciente y prioridades equivocadas:

Deuda y Estancamiento: Señalaron que el proyecto prevé una deuda amplia equivalente al 55 por ciento del PIB, un déficit de 3.9 por ciento y un costo financiero de 1.7 billones de pesos, en un contexto donde el PIB avanzó apenas un 1.1 por ciento en el primer semestre de 2026.

Pemex y Dos Bocas: Denunciaron que la petrolera arrastra una deuda financiera cercana a los 77 mil millones de dólares y adeudos con proveedores por más de 375 mil millones de pesos, operando una refinería en Dos Bocas que costó casi el triple de lo planeado.

Boquetes financieros y corrupción: Señalaron pérdidas recaudatorias de hasta 600 mil millones de pesos debido al huachicol fiscal (reconocido por la Procuraduría Fiscal hasta 2025) y recordaron el desfalco impune de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex.

Dispendio vs. Servicios Públicos: Criticaron el desabasto persistente de medicamentos mientras el Proyecto de Presupuesto insiste en destinar más de 44 mil millones de pesos a subsidiar obras de "nula o dudosa rentabilidad" como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, Mexicana de Aviación y LitioMx.

Morena lamenta ausencia de PAN y PRI en reunión con Hacienda

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional aclaró que no se aparta del debate, sino que exige la instalación inmediata de una mesa permanente de trabajo formal, pública y con compromisos verificables para evaluar sus propias iniciativas, las cuales acusan han sido ignoradas superficialmente.

Entre las propuestas que el PAN busca enterrar formalmente en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2027 se encuentran de forma prioritaria:

La eliminación del ISR sobre el aguinaldo para proteger la economía familiar.

La reducción de la carga fiscal sobre los combustibles.

La revisión de tarifas eléctricas con esquemas de compensación automática por apagones y tarifas justas en zonas de calor extremo.

Incentivos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Alternativas presupuestales urgentes para los sectores de salud, seguridad, educación e infraestructura.

Finalmente, los legisladores de Acción Nacional reiteraron que participarán con normalidad en las sesiones ordinarias dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, pero sentenciaron que los grandes asuntos de la hacienda pública "no se resuelven en desayunos sociales orientados a producir fotografías de personas que sonríen, pero que no han hecho la labor que les corresponde".

Diputadas y diputados federales de Morena lamentaron la ausencia del PAN y del PRI a la reunión de trabajo celebrada en Palacio Nacional entre integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y las autoridades financieras del país.

La diputada Claudia Rivera Vivanco dijo que ese tipo de actitudes no le sirven al país.

"Fue una reunión muy enriquecedora donde se agotaron todas las dudas planteadas desde la Comisión. Sorprende y lamentamos la ausencia del PRI y del PAN, quienes prefirieron dejar la mesa vacía. Cumplirle a México exige responsabilidad, debate técnico y presencia, no restarle al diálogo institucional", aseveró.

Por su parte, el Presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, se dijo respetuoso de la decisión de las y los congresistas opositores. Aseguró que a pesar de la inasistencia, la Comisión atendió los planteamientos de todos los grupos parlamentarios.

"Nosotros respetamos mucho las decisiones de cada uno de los grupos parlamentarios. Lo que nosotros desde la presidencia hemos atendido son las solicitudes que han hecho diputados de todos los grupos parlamentarios para tener acercamiento con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. A partir de esos planteamientos que se han hecho, se lo han escuchado en las reuniones de la Comisión, que se ha solicitado reuniones con funcionarios de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda. Y eso es lo que se hizo el día de hoy, desde la presidencia promovimos esta reunión y vamos a promover todas las reuniones necesarias para que los diputados y las diputadas tengan la información que ellos deseen", indicó.

Sobre el encuentro, Antonio Altamirano calificó el encuentro de "positivo". Adelantó que este martes, la Comisión sostendrá una reunión de trabajo para la revisión de la Ley de Aduanas, y posteriormente comenzarán con el análisis de la Ley de Economía Digital.

Detalló que, por acuerdo de la Jucopo, el Secretario de Hacienda comparecerá ante el pleno el próximo 30 de septiembre.

"Y nosotros vamos a seguir trabajando para que antes del 20 de octubre, ya en el pleno de la Cámara de Diputados, podamos aprobar el dictamen de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta", sentenció.

En tanto, Rivera Vivanco afirmó que el Paquete Económico 2027 ofrece un panorama de estabilidad macroeconómica, certidumbre para las familias mexicanas y la consolidación de la capacidad productiva nacional.

Detalló que durante el intercambio de planteamientos, se destacó que la estrategia de recaudación de la administración federal no se basa en el incremento impositivo, "sino en el combate frontal a la evasión fiscal a través de instrumentos normativos robustos aprobados por el Poder Legislativo, como la Ley de Aduanas".

Además de las y los integrantes de las juntas directivas de la Comisión de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, en el encuentro estuvieron presentes el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; el Subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma; y la Procuradora Fiscal de la Federación, Gisel Galeano García, entre otros.