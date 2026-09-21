Taylor Swift presume anillo de bodas tras touchdown de Kelce

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Como es costumbre cada vez que los Chiefs de Kansas City juegan en Arrowhead, la cantante estadounidense Taylor Swift dijo presente en su palco para ver a su esposo Travis Kelce, pero este domingo festejó de una forma nunca antes vista: presumió su anillo de bodas.

Celebración de Travis Kelce y reacción de Taylor Swift

La noche de este domingo ante los Colts de Indianapolis, el ala cerrada de los Chiefs anotó su primer touchdown de la temporada tras un pase de Patrick Mahomes en zona roja.

Cuando Kelce entró a la zona prometida para aumentar la ventaja a 10-7, él festejó haciendo gestos con las manos y luego cruzando los brazos mientras recibía los abrazos de sus compañeros, pero las cámaras captaron la celebración de Swift, quien gritó eufórica desde su lugar en el palco.

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Detalles del anillo de bodas de Taylor Swift

En ese momento, la ganadora de 14 Grammys mostró su mano y se señaló el anillo de bodas gritando: "Ese es mi esposo", en alusión a la ceremonia celebrada en Madison Square Garden, en Nueva York, el 3 de julio de 2026.

Según los expertos en joyería, el anillo de compromiso de Taylor Swift luce una alianza de boda a medida de oro amarillo de 1 quilate, con diseño de contorno y "eternidad parcial", que combina a la perfección con su anillo de compromiso de inspiración vintage de 10 quilates con corte "Old Mine", valuado entre 11 mil y 16 mil dólares.