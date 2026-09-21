Esta es la historia de Baltazar, el cocodrilo poblano

Lunes, 21 de septiembre de 2026 09:49 | Estados | PUEBLA-COCODRILO

PUEBLA, Pue., septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El cocodrilo Baltazar llegó a la Laguna de San Baltazar, Campeche, sin que nadie supiera cómo, pero alguien lo abandonó y ya ha sido visto por varios paseantes y visitantes de este parque urbano.

Detalles confirmados sobre el cocodrilo Baltazar

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Verónica Mastretta, directora del parque de la Laguna de San Baltazar Campeche, ubicado al sur de la ciudad de Puebla, explicó que el cocodrilo fue abandonado de manera clandestina desde finales del 2025 y su presencia ha obligado a autoridades y ambientalistas a buscar la manera de ponerlo a salvo.

Este joven cocodrilo de pantano tiene menos de un año de edad y mide aproximadamente 75 centímetros de longitud.

El ejemplar corresponde a un Crocodylus moreletii, conocido como cocodrilo de pantano o cocodrilo de Morelet, especie que habita naturalmente en zonas de agua dulce del sureste mexicano. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señala que se distribuye principalmente en estados como Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en ambientes como pantanos, ríos, lagunas y humedales.

Por ello, para los administradores de la laguna tiene sentido que ese reptil fue extraído de su hábitat siendo pequeño y, al ver que iba creciendo, decidieron abandonarlo en la laguna.

¿Qué declararon autoridades y expertos sobre Baltazar?

¿El cocodrilo Baltazar representa un peligro para los visitantes?

Verónica Mastretta asegura que este cocodrilo no representa un riesgo para los visitantes debido a su corta edad y tamaño.

La asociación civil Puebla Verde agregó que autoridades y médicos veterinarios zootecnistas determinaron que se trata de una cría extremadamente joven, cuya alimentación está relacionada principalmente con peces pequeños.

Las imágenes difundidas recientemente en redes sociales provocaron versiones sobre la posible existencia de otro cocodrilo o incluso de una cría nacida en la laguna. Sin embargo, Mastretta aclaró que no existe evidencia de que haya una pareja ni de que el ejemplar se haya reproducido en este sitio.

Baltazar, como ha sido nombrado por los visitantes, fue renombrado Fugaz por la asociación civil Puebla Verde debido a lo difícil que ha sido lograr su captura.

La intención es capturarlo y trasladarlo a un espacio adecuado para su manejo, una vez que la Profepa autorice el procedimiento.

La historia de Baltazar también deja una lección sobre lo que ocurre cuando un animal silvestre es adquirido como mascota y, al crecer, termina abandonado.

La presencia del cocodrilo fue notificada a Profepa desde diciembre de 2025 y la dependencia federal ha realizado intentos para localizarlo y capturarlo. Sin embargo, su comportamiento evasivo ha complicado las labores.

El reptil ha escapado en varias ocasiones de ser atrapado por personal de la Profepa, pues huye cuando detecta la presencia humana y puede permanecer oculto durante largos periodos.

Por ello, Puebla Verde A.C. y la administración de la laguna esperan que Profepa autorice la intervención de Africam Safari, institución que cuenta con personal especializado y equipo para realizar el manejo.

El objetivo no es simplemente sacar al cocodrilo del agua, sino hacerlo mediante un procedimiento seguro que evite lesiones y estrés innecesario.

El cocodrilo de pantano está sujeto a protección especial dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Profepa reconoce entre los factores que afectan a esta especie la captura clandestina, el comercio ilegal y la transformación de su hábitat.

Por eso, la historia de Baltazar va más allá de la curiosidad que provocó verlo nadar en una laguna poblana. Es la historia de un animal silvestre que fue colocado en un lugar que no corresponde a su hábitat y que ahora necesita ayuda para tener una vida adecuada.

Mientras llega la autorización para su traslado, la recomendación para los visitantes es clara: no acercarse, no intentar capturarlo y no molestarlo.