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PT denuncia soberbia de Morena en negociaciones electorales

Reginaldo Sandoval advirtió de una ruptura, porque se excluye a aliados en definición de candidaturas

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 12:31 p.m.
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Reginaldo Sandoval / Foto: Archivo

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      El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió que la alianza con Morena puede fracturarse rumbo a las elecciones de 2027 y abrió la puerta de su partido a los aspirantes morenistas inconformes con la definición de coordinadores estatales.

      A su salida de Palacio Nacional, el legislador acusó a la dirigencia y liderazgos de Morena de actuar con autosuficiencia y desdeñar a sus aliados, al considerar que el partido puede competir y ganar por sí solo.

      "Sí se puede fracturar si Morena no entiende. Entiendo también que por eso tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz, como no hay adversario por la derecha, entiende que puede haber piso y entonces desdeña a los aliados. Siente que puede solo; quizás eso es lo que nosotros leemos y está totalmente equivocado en esa lógica", sentenció el coordinador parlamentario.

      El petista sostuvo que esta postura pone en riesgo la unidad del bloque oficialista, en medio de las negociaciones para definir candidaturas rumbo a 2027, cuando se renovarán gubernaturas, alcaldías y los 300 distritos federales.

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      Sandoval señaló que el PT ha manifestado su inconformidad por lo que considera una falta de acuerdos equitativos en distintos estados y acusó que Morena pretende relegar a sus aliados en la definición de espacios electorales.

      Reginaldo Sandoval indicó que la dirigencia nacional de Morena no los han escuchado, no los han atendido, y los "desdeñan".

      "Posiblemente piensan que como la consolidación de la oposición no tiene adversario confían, caminan, en un tema de soberbia, y se sienten sobrados de que ellos pueden", indicó.

      Añadió que hasta el momento Citlalli Hernández es la que ha tenido comunicación con el PT, pero su dirigente morenista, Ariadna Montiel, no se ha acercado.

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