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Sheinbaum recibirá al presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional

Como parte de la agenda, se prevé la participación de un grupo de K-pop durante la visita presidencial.

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 12:53 p.m.
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Sheinbaum recibirá al presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá este jueves 24 de septiembre en Palacio Nacional al presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, en lo que será la primera visita de un mandatario surcoreano a México.

      Detalles confirmados

      En la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum informó que durante el encuentro abordarán distintos temas de la relación bilateral, entre ellos asuntos comerciales y culturales.

      "Vamos a hablar de muchos temas, temas comerciales, temas culturales", señaló la Presidenta al referirse a la visita del mandatario surcoreano.

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      Acciones de la autoridad

      El encuentro se da en un contexto de fortalecimiento de los vínculos entre México y Corea del Sur, particularmente a partir de los intercambios culturales y de entretenimiento que han cobrado relevancia en los últimos meses.

      La propia presidenta Sheinbaum ha mencionado la comunicación que sostuvo con autoridades de Corea del Sur para solicitar más fechas de conciertos de BTS, una de las agrupaciones de K-pop con mayor presencia internacional.

      Como parte de la visita del presidente Lee Jae-myung, se prevé también la presencia de integrantes de un grupo de K-pop similar a BTS, quienes ya habían visitado Palacio Nacional el pasado 6 de mayo.

      El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, partirá este lunes hacia Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU, y el miércoles viajará a México, donde sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el jueves.

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