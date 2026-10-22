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Recibe prisión preventiva el exfiscal de Chihuahua

Es acusado por la FGR del delito de traición a la patria

Por El Universal

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Recibe prisión preventiva el exfiscal de Chihuahua
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      Ciudad de México.- El juez de Control del Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, Ricardo Santos Dorantes, dictó prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, señalado por la Fiscalía General de la República por su posible participación en el delito de traición a la patria.

      El exfuncionario está relacionado con el caso de la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el operativo de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en abril pasado.

      En un comunicado, la FGR informó que integrantes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), solicitaron la vinculación a proceso, tras la exposición de argumentos y aportar cerca de 150 datos de prueba.

      La audiencia, con duración de más de siete horas, se efectuó de manera parcialmente privada por motivos de seguridad nacional en los juzgados federales del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

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      Jáuregui Moreno fue detenido el 17 de octubre luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron una orden de aprehensión al salir de los juzgados en Chihuahua, tras habérsele ejecutado un mandamiento judicial en su contra.

      Esto por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos supuestamente por permitir la participación de elementos de la CIA en la Sierra del Pinal.

      Fuentes consultadas refieren que, al solicitar su vinculación a proceso, la FGR calificó la actuación de César Jáuregui como una falta de lealtad a la nación, al argumentar haber consentido la participación de extranjeros en ese operativo.

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