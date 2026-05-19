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Tumban en Congreso el "Día del Niño por Nacer"

El dictamen, impulsado por Sara Rocha, fue frenado en el pleno tras advertencias sobre su carga ideológica

Por Redacción

Mayo 19, 2026 02:20 p.m.
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Tumban en Congreso el "Día del Niño por Nacer"

El Congreso del Estado rechazó el dictamen que proponía declarar el 25 de marzo de cada año como "Día de la Niña y el Niño por Nacer" en San Luis Potosí.

La propuesta, impulsada por la diputada Sara Rocha Medina, había sido aprobada previamente en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; sin embargo, al llegar al pleno no alcanzó los votos necesarios para ser avalada.

La votación terminó con 6 votos a favor, 5 abstenciones y 7 votos en contra, por lo que el dictamen fue desechado.

Durante la discusión, la diputada Gabriela López Torres pidió votar el asunto con base en argumentos y no en función de quién proponía o quién refutaba la iniciativa.

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La legisladora advirtió que el concepto de "niña y niño por nacer" no es una categoría jurídica reconocida en el marco constitucional mexicano y señaló que puede utilizarse para impulsar una visión ideológica contraria a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, hombres trans y personas no binarias gestantes.

"Los congresos pueden ampliar derechos, pero nunca disminuirlos", sostuvo.

López Torres explicó que la Constitución no reconoce personalidad jurídica al nasciturus y afirmó que, por la vía de tratados internacionales, México tampoco está obligado a reconocer personalidad constitucional al no nacido.

El dictamen planteaba que la conmemoración buscaba promover la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, así como concientizar sobre la importancia del desarrollo prenatal, el acompañamiento durante el embarazo y la dignidad de la vida en todas sus etapas.

Sin embargo, Gabriela López Torres cuestionó que el Congreso impulse conmemoraciones con carga ideológica y llamó a priorizar acciones legislativas para atender a niñas, niños y adolescentes que ya enfrentan pobreza, violencia, abandono o falta de acceso efectivo a salud, educación y protección.

"La vida se protege garantizando condiciones dignas para ejercerla, no encubriendo discursos antiderechos", afirmó.

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