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Reforma no acabó con nepotismo del PJ

Por El Universal

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) acusó que, a un año de la implementación de la reforma judicial, no se ha cumplido la promesa de cambiar el escenario de nepotismo y de designaciones por vínculo familiar dentro de la carrera judicial.

      A través de un comunicado, la Jufed explicó que, de acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 56% de los ministros, es decir, 5 de 9 ministros de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene al menos un familiar con cargo en el gobierno o que ha recibido contratos públicos, mientras que en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) la proporción de integrantes con parientes en el servicio público asciende a 60%, es decir, 3 de sus 5 integrantes.

      Adicionalmente, la Jufed detalló que MCCI documentó que en la nueva Sala Superior del Tribunal Electoral la proporción sube a 71% y afirmó que el caso con más vínculos presenta es el de la ministra Lenia Batres Guadarrama con 5 parientes en cargos públicos (hijo, hermano, hermana, cuñada y tío).

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