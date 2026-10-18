Senado aprueba reforma para transparencia salarial en México

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La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que preside Geovanna Bañuelos de la Torre, aprobó un dictamen para garantizar el derecho de las personas trabajadoras a la transparencia salarial y a conocer los criterios utilizados para calcular sus sueldos.

Las y los integrantes de este órgano legislativo aprobaron este proyecto con ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

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Consideraron que estas reformas contribuirán a erradicar las diferencias salariales injustificadas, que afectan principalmente a las mujeres, y a combatir la brecha de género y las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral.Las modificaciones a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo establecen la obligación de los empleadores a indicar el rango salarial correspondiente en toda oferta o convocatoria destinada a cubrir vacantes, la cual deberá difundirse por cualquier medio, interno o externo.Además, se prohíbe pagar un salario inferior al de otra persona del mismo centro de trabajo por ocupar el mismo cargo o realizar un trabajo de igual valor, en condiciones equivalentes de puesto, jornada y eficiencia, sin una causa objetiva, razonable y proporcional que lo justifique.Las reformas establecen que el contrato colectivo deberá incluir el tabulador salarial correspondiente a cada categoría laboral, mientras que el documento que contenga las condiciones de trabajo deberá especificar la forma y los criterios utilizados para calcular los salarios."Carecerán de efectos legales las cláusulas que establezcan un salario inferior al de otra persona trabajadora de la misma empresa o establecimiento por ocupar el mismo cargo o realizar un trabajo de igual valor, en condiciones equivalentes de puesto, jornada y eficiencia. Estas disposiciones tampoco podrán impedir el ejercicio de los derechos laborales", señala el dictamen.La Comisión destacó en el documento aprobado que cuando las organizaciones hacen públicos los rangos salariales, los criterios de contratación, las políticas de ascenso y los mecanismos de evaluación, se reducen los espacios para decisiones arbitrarias o discriminatorias.De esta manera, la transparencia salarial permite que las y los trabajadores conozcan si reciben una remuneración acorde con sus funciones y capacidades, al tiempo que fortalece la posibilidad de exigir condiciones laborales justas.Los senadores también argumentaron que, con frecuencia, la información relativa a los salarios permanece limitada o inaccesible, no sólo para quienes buscan empleo, sino incluso para empleados dentro de los centros laborales.Advirtieron que la ausencia de referencias claras sobre el sueldo ofertado coloca a las y los candidatos en una posición de desventaja durante la negociación, pues múltiples estudios a nivel internacional han documentado que las mujeres enfrentan obstáculos adicionales al negociar su salario y con frecuencia reciben ofertas iniciales más bajas en comparación con hombres con perfiles similares.