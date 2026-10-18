"Vuelan" los memes con el lanzamiento del nuevo Tesla Roadster

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El Tesla Roadster pasó de sorprender por sus características a convertirse en material para memes.

El pasado jueves 15 de octubre, Elon Musk, dueño de Tesla, presentó este automóvil eléctrico, que incorpora una propuesta tecnológica desarrollada en colaboración con SpaceX, su compañía aeroespacial. Aunque su producción está prevista para 2028, el proyecto todavía enfrenta desafíos técnicos y regulatorios que deberá superar antes de llegar al mercado.

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¿Cómo es el Tesla Roadster que puede elevarse del suelo?El nuevo Tesla Roadster busca cambiar la manera de entender los automóviles deportivos eléctricos con un sistema de propulsores que permitiría realizar elevaciones y maniobras aéreas breves, de acuerdo con lo presentado por la compañía.Entre las prestaciones anunciadas destaca una aceleración de cero a casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, además de una velocidad máxima superior a los 370 kilómetros por hora.La propuesta ha llamado la atención por la posibilidad de combinar el desempeño de un deportivo con una tecnología que parece sacada de la ciencia ficción. Sin embargo, que el vehículo pueda elevarse durante una demostración no significa que esté diseñado para volar libremente por las calles.Su funcionamiento requiere condiciones controladas y aún debe superar las exigencias técnicas y regulatorias correspondientes.Los mejores memes que dejó el Tesla Roadster: así imaginan las redes conducirlo en MéxicoLa presentación del deportivo no tardó en trasladarse a X, Instagram y Facebook, donde los internautas aprovecharon su capacidad para elevarse para crear escenas, situaciones y problemas habituales en México.Una de las ideas que más dio pie a las bromas fue imaginar cómo actuarían los agentes de tránsito frente a un conductor que pudiera levantar su automóvil para escapar de una revisión o evitar el tráfico.Los comerciantes ambulantes también aparecieron en las ocurrencias de los usuarios, quienes imaginaron cómo cambiarían las ventas en las calles si los automovilistas pudieran elevarse para superar los obstáculos del camino.Otro escenario que inspiró fueron las inundaciones. En lugar de quedarse detenido en medio del agua, como suele ocurrirles a algunos conductores durante las lluvias, el Tesla Roadster aparece en los montajes sobrevolando las vialidades para continuar su trayecto sin contratiempos.La imaginación de los internautas también llegó a las carreteras. Algunas imágenes muestran al deportivo de Elon Musk sobrevolando autopistas y pasando por casetas sin pagar, como si sus propulsores le permitieran evitar las reglas y los obstáculos que enfrentan los conductores durante sus viajes.Sin embargo, no todos los escenarios terminaron con el automóvil escapando por el aire. Entre los montajes también aparecieron situaciones en las que el vehículo queda atrapado entre los cables que cruzan las calles, una ocurrencia que puso en duda, qué tan sencillo sería utilizar esta tecnología en las calles de México.