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Gallardo acusa que policías municipales desaparecen después de las 10 de la noche

La Guardia Civil Estatal asume funciones de seguridad en SLP, Soledad y Villa de Pozos tras ausencia policial

Por Rubén Pacheco

Octubre 18, 2026 01:23 p.m.
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Gallardo acusa que policías municipales desaparecen después de las 10 de la noche
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      De nueva cuenta, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, recriminó que las policías municipales, principalmente de la zona metropolitana de San Luis Potosí, desaparecen después de las 10 de la noche.

      Ante ello, aseguró que las funciones de seguridad pública las asumen los elementos de la  Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

      Advirtió que luego de lograr disminuir el homicidio doloso con “mano dura”, ahora la corporación estatal se enfocará en abatir la incidencia delictiva del fuero común, por ejemplo, el robo en sus diferentes modalidades.

      Refirió que los delitos más señalados por los residentes metropolitanos corresponden a robo a casa habitación, de vehículos automotores, a mano armada en la vía pública y los cristalazos a los automóviles.

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      “Todos los días estamos trabajando como ningún ayuntamiento lo está haciendo. Y lo he dicho: en la zona metropolitana no hay patrullas trabajando después de las 10 de la noche”, remató.

      Entre febrero y abril del 2026, la población potosina identificó a la policía municipal como la autoridad de seguridad pública con menos confianza y con mayor percepción de corrupción, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Inegi.

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