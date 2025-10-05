Refrescos consumen a oaxaqueños

Oaxaca, Oax.- El alto consumo de bebidas azucaradas en la región del Istmo de Tehuantepec ha propiciado que Oaxaca se convierta en el tercer estado del país con el mayor consumo de refresco, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

La dependencia estima que Chiapas es el estado del país donde se consume mayor refresco por persona con 821.25 litros cada año, seguido de Tabasco con más de 300 litros por persona, y luego Oaxaca entre 250 y 300 litros al año. También figuran Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo y Puebla.

El consumo de este tipo de bebidas y de la comida chatarra influyó para que el Centro Calpulli, a partir de la pandemia del Covid-19 en el año 2020, intensificara una campaña denominada “Oaxaca sin chatarra” en la que promueven una alimentación saludable y en la que han denunciado los daños a la salud causados por los alimentos procesados y las bebidas azucaradas.

Marcos Mejía Pérez del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes por sus Derechos (CONNAD), asegura que Oaxaca es la tercera entidad del país con mayor porcentaje de población infantil y adolescente con carencias en relación con acceso a la alimentación sana y nutritiva, servicios de salud y vivienda; y la primera con mayor obesidad infantil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Oaxaca, una de cada cuatro niñas, niños y adolescentes vive con obesidad infantil, 50% desarrollará diabetes en la vida adulta y su esperanza de vida se reducirá 4 años frente a la de sus cuidadores, mencionó.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 indican que Oaxaca es uno de los estados con mayor incidencia de sobrepeso en la población infantil. El 27.7% de adolescentes de entre 12 y 19 años en la entidad presentan un peso poco saludable. En 2022, se registraron 390 millones de niños y adolescentes con sobrepeso a nivel mundial.